https://static.news.ru/photo/eb9cfcfc-cfef-11e9-a312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% в августе.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Росстата. В июле показатель составил 4,6%.

Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с принятых ранее 4,3%. Глава ведомства Максим Орешкин заявил, что по итогам года возможно и более значительное снижение.

Ранее News.ru передавал, что Росстат зафиксировал в РФ недельную дефляцию в 0,1%. За период с 27 августа по 2 сентября ведомство отметило снижение цен на сахар и плодоовощную продукцию, сказавшееся на общем показателе.