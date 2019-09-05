Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% в августе.
Об этом свидетельствуют данные на официальном
Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с принятых ранее 4,3%. Глава ведомства Максим Орешкин заявил, что по итогам года возможно и более значительное снижение.
Ранее News.ru передавал, что Росстат зафиксировал в РФ недельную дефляцию в 0,1%. За период с 27 августа по 2 сентября ведомство отметило снижение цен на сахар и плодоовощную продукцию, сказавшееся на общем показателе.