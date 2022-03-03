Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил об удалении России

Глобальный индексный провайдер FTSE Russel принял решение удалить Россию из своих фондовых индексов. Причиной стали санкции, введённые против страны после начала военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

FTSE Russell объявляет, что в соответствии с правилом 2.1. индексной политики FTSE Russell «В случае, когда клиенты не могут вести торговлю на рынке», Россия будет удалена из всех фондовых индексов FTSE Russell, начиная с понедельника, 7 марта, — говорится в заявлении.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с уровня «BBB» до уровня «B». По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций, последовавшая в ответ на военную спецоперацию России на Украине, повысила угрозы для макрофинансовой стабильности и способно подорвать её готовность обслуживать госдолг.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.