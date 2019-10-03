https://static.news.ru/photo/2b3b1d1c-e5ad-11e9-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: wintershalldea/facebook.com

Председатель правления крупнейшей европейской независимой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен высказал опасения относительно поставок необходимого сырья в Европу будущей зимой. Он связал возможные затруднения в процессе с ситуацией неопределённости, касающейся транзита газа через Украину.

По словам Мерена, нерешённость некоторых вопросов (отсутствие договорённости между Россией и Украиной) может привести к подъёму цен на топливо и снизить его преимущества.

Я не переживаю, что будет физически недостаток газа. На данный момент ПХГ заполнены, у нас есть альтернативные пути поставки газа: газ из Норвегии, собственная добыча и есть, в конце концов, возможность получать СПГ. Мои опасения заключаются в том, что, если не будет подписано соглашение между Россией и Украиной, цены могут резко пойти вверх и это может оказать долгосрочное негативное влияние на газовый рынок, — передаёт слова Мерена «Интерфакс».

Глава правления компании заявил, что его корпорация — поставщики. Соответственно, Wintershall Dea заинтересована в том, чтобы газовый рынок сохранял стабильность. Мерен выразил надежду на то, что Европейская комиссия сыграет роль хорошего модератора в переговорах между РФ и Украиной.

Ранее News.ru писал, что Российская Федерация готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если не будет подписан новый договор. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.