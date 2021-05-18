Названы наиболее пострадавшие в пандемию регионы России

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Регионы России по-разному пережили пандемию коронавируса. Наиболее пострадавшими в экономическом плане оказались Пермский и Красноярский края. Об этом в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, пандемия также отразилась на экономике Ямало-Ненецкого автономного округа, Астраханской области и Республике Коми. Здесь практически остановились туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, почти вся сфера обслуживания и развлечений, замерла культурная деятельность, спортиндустрия. Проблемы также начались в лёгкой промышленности и с транспортными перевозками.

Замечу, что все это сферы приложения сил в значительной степени именно малого и среднего бизнеса, — отметил глава ТТП.

Катырин добавил, что в период пандемии в тройку лидеров, оказавших наибольшую поддержку бизнесу, вошёл Крым. По его мнению, большую роль сыграло то, что страна большие деньги «закачивает» в Крым, но и эти средства без бизнеса нельзя было бы реализовать. Здесь на малых и средних предприятиях работают шесть из каждых десяти трудоспособных жителей Крыма. Это высокий показатель, его не смог «сбить» даже пандемический 2020 год.

Кроме того, в транспортной и энергетической инфраструктуре полуострова уже создан задел на десятилетия вперед. В частности, были запущены две новые теплоэлектростанции, новый терминал аэропорта в Симферополе и Керченский мост.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что российские власти должны поддержать бизнес, который трудоустроит людей, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что к концу 2021 года в РФ рынок труда будет восстановлен до показателей 2019-го. Как заявил президент, власти помогут предпринимателям, которые не бросили в беде людей, потерявших работу в пандемию, и возместят часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в период пандемии более миллиона малых и средних российский предприятий получили из федерального бюджета более 90 млрд рублей на выплату зарплат своим работникам.