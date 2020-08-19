Глава «Ростеха» Чемезов отчитался о своих доходах за 2019 год

https://static.news.ru/photo/f66de80e-e2b7-11ea-b277-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался о своих доходах по итогам 2019 года. Он заработал 403,262 миллиона рублей — на 21% больше по сравнению с 2018 годом, следует из декларации о доходах сотрудников «Ростеха».

Супруга Чемезова заработала 1,49 миллиарда рублей — в 8 раз больше, чем в 2018 году. Кроме того, она продала земельный участок под ИЖС площадью 3 тысячи квадратных метров.

У Чемезова изменений в недвижимости нет, однако он стал владельцем автомобиля Lada Vesta Sport.

Также за 2019 год ещё 18,778 миллиона рублей пришлось на несовершеннолетнего ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, на сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей.