Глава Райффайзенбанка объяснил причину ухода иностранных банков из России

Причинами ухода иностранных банков из России являются индивидуальные решения каждой конкретной организации, сказал в интервью РБК председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. По его словам, тренда на уход с российского рынка нет, отдельные игроки просто не могут построить здесь свой бизнес.

Я не думаю, что это тенденция. Это целиком индивидуальные решения, принятые для каждой конкретной организации. Я совсем не думаю, что при этом они друг на друга смотрят: каждый ориентируется на свой бизнес, на то, какие есть перспективы, как используется капитал, нельзя ли его использовать более выгодно. И исходя из этого принимает решение. Макроэкономические факторы я бы тоже не преувеличивал, — считает Монин.

По мнению главы банка, российский рынок покидаю те, кто не смог построить здесь свой бизнес из-за специфической модели управления. Как объяснил Монин, в международных банках часто применяется централизованная модель управления «дочками». Так, в разных странах они практикуют «переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка». В итоге такой подход не позволяет им стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб.

В апреле 2021 года российская «дочка» американской Citigroup (Ситибанк) объявил о закрытии розничного бизнеса в России. Также появились сведения, что чешская PPF Group начала поиски покупателя на российский банк «Хоум Кредит». В 2020 году российский рынок уже покинули Morgan Stanley и финский банк Nordea.

В 2020 году журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России, первое место в котором занял Райффайзенбанк. Он также вошёл в рейтинг наиболее удобных для клиентов банков.