Глава Минфина оценил решение Fitch о кредитном рейтинге России

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами «большой тройки» свидетельствует об эффективности макроэкономической политики правительства страны. Слова главы Минфина приводит РИА Новости.

В субботу, 10 июля, стало известно, что агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом.

Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, — сказал Силуанов.

В июне агентство Moody's сохранило рейтинг РФ на уровне «Вааа3» со стабильным прогнозом. В январе агентство S&P утвердило рейтинг России на уровне «ВВВ-» тоже со стабильным прогнозом.

Последовательное подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации всеми агентствами «большой тройки» свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики, — подчеркнул министр финансов.

При этом S&P назвало три главных риска для РФ в 2021 году.