Глава Минэнерго РФ дал прогноз на восстановление спроса на нефть

https://static.news.ru/photo/de4b2d18-b2dd-11ea-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года. Процесс может затянуться на два-три года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам чиновника, из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) граждане станут реже летать на самолётах, ездить на автомобилях и меньше путешествовать, зато возрастёт активность в режиме онлайн.

Хотя экономика снова вырастет, но спрос на нефть из-за транспорта останется более низким, — цитирует министра немецкая газета Handelsblatt.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. 6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, российским нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.

Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы, писал NEWS.ru.