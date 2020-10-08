Глава МИД Польши: строительство СП-2 ещё можно остановить

https://static.news.ru/photo/01327312-0938-11eb-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» на данном этапе ещё возможно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он отметил, что в Германии началась «запоздалая дискуссия» об обоснованности реализации данного проекта и зазвучали «рациональные и рассудительные» комментарии по этому вопросу.

Глава МИД Польши подчеркнул, что позиция Варшавы относительно газопровода остаётся неизменной. Его строительство разделяет европейские страны и ставит их в экономическую зависимость от России.

Говоря о штрафе, который польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром», Рау пояснил, что его получение зависит от решительного настроя Варшавы.

Нужно обратить внимание на огромную доказательную базу, — сказал он в эфире Польского радио.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Как писал ранее NEWS.ru, UOKiK оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, обвинив российскую компанию и пятерых её европейских партнёров в нарушении антимонопольных правил Польши. «Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа и собирается обжаловать этот штраф. Против решения Варшавы возражают и компании Shell и Uniper, которые участвуют в финансировании СП-2.