https://static.news.ru/photo/933e25b2-be75-11e9-b533-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: kremlin.ru

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился в правительство с просьбой о поддержке газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря в Ленобласти.

В письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева он предложил присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики» и попросил поручить Внешэкономбанку (ВЭБ) вынести на обсуждение наблюдательного совета вопрос о финансировании начального этапа строительства комплексов. В послании также содержится предложение Минфину обсудить вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.

Какие суммы необходимы для реализации проектов, в письме не указано. Не назвал Миллер и размер желаемой субсидии, пишут « Ведомости ».

Медведев поручил председателю ВЭБ Игорю Шувалову и главе Минфина Антону Силуанову подготовить предложения по просьбе «Газпрома». От подробных комментариев в корпорациях и ведомстве отказались. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов сообщил, что пока никакого решения не принято.

Ранее News.ru писал, что «Газпром» принял решение достроить трубопровод Починки — Анапа. Его протяжённость составит более полутора тысяч километров.