Глава «Газпрома»: газификация в России будет завершена к 2030 году

https://static.news.ru/photo/0a3eb7f4-5aaa-11eb-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о планах по газификации России. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он пообещал, что к 2030 году задача будет выполнена полностью.

Также Миллер отметил, что с 1 января 2021 года «Газпром» и региональные власти «набирают совершенно новую скорость».

Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением определены цели на 2030 год. К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год, — сказал глава компании.

По словам Миллера, приоритет в работе отдаётся социальной ориентации программы газоснабжения и продолжению газификации сёл.

Ранее в правительстве заявили о планах утвердить в ближайшее время дорожную карту по газификации населённых пунктов в российских регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, на сегодняшний день Россия уже входит в топ-3 стран мира по доле населённых пунктов, подключённых к газу. Он оценил общий уровень газификации в стране в 71,4% от общего числа населённых пунктов.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы газификации территории России снизились на определённом этапе, что породило много вопросов у жителей страны относительно планов по газификации.