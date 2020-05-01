Глава «Газпром нефти» прогнозирует рост цен на нефть до $30 летом 2020 года

https://static.news.ru/photo/6b3c7742-8bb3-11ea-b502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что цены на нефть могут летом превысить $30 за баррель в связи с восстановлением спроса, однако резкого роста стоимости ждать не стоит.

Рынок поверил в серьёзность намерений участников этой сделки, действительно, по пути сокращения добычи, и сделка, можно сказать, уже начала работать. Надеюсь, летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года приблизятся и к $40, — сказал он в эфире Первого канала.

Дюков также считает, что сделка по сокращению добычи даст России преимущества в виде резервных мощностей, которые усилят позиции страны в переговорных процессах в будущем.

По последним данным, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась на 4,15% 1 мая 2020 года. Светлая техасская нефть WTI поднялась на 16,07%, до $17,5 за баррель. 27 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,68 — до $16,39 за баррель.

Страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%, писал NEWS.ru.