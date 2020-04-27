Urals стал дороже северноморской нефти

https://static.news.ru/photo/3112a7b0-8890-11ea-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,68 — до $16,39 за баррель.

По данным агентства Argus, российская нефть стала дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated).

Вице-президент Argus Виктор Парно объяснил, что сорт Urals является более тяжелой и сернистой нефтью. Из неё получается меньше легких нефтепродуктов. Однако сейчас именно это чёрное золото оказалась дороже из-за пандемии. Кроме того, на ценообразование повлияла новая сделка ОПЕК+, передаёт РБК.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота к второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.