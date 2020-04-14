Financial Times отказалась считать сделку ОПЕК+ спасением для рынка нефти

https://static.news.ru/photo/8a40db2e-7e2a-11ea-a28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка ОПЕК+ не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%.

Как отмечает издание, производители нефти будут вынуждены продавать свой продукт по сниженным тарифам, что станет дополнительным препятствием для роста цен. При этом газета считает, что добыча чёрного золота и вовсе может остановиться из-за переполненных нефтехранилищ, ведь согласно сделке, сокращение добычи не начнётся до конца апреля.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru приводил мнение директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубеца. Он считает, что новой сделки ОПЕК+ недостаточно, чтобы вернуть цены на нефть на уровень в 40–60 долларов за баррель. По его словам, необходимо будет дождаться перезапуска остановленной из-за пандемии промышленности и авиации.