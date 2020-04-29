Генпрокуратура проверит утечку базы россиян, желающих получить кредиты

https://static.news.ru/photo/3c8ad7ba-8af3-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генпрокуратура России заинтересовалась утечкой в Интернет базы с личными данными россиян, желающих получить кредиты.
Ранее СМИ сообщили, что персональные данные российских граждан, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах, выставлены на продажу в Сети.
Генеральной прокуратурой РФ поручено прокуратуре Москвы проверить … информацию о распространении… баз данных желающих получить кредиты россиян, — цитирует «Интерфакс» сообщение надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре добавили, что будут предприняты меры по устранению нарушений, если таковые будут найдены. Виновные будут наказаны.
База данных, по заверению неизвестного продавца, содержит в себе информацию о 12 млн физических лиц. В бесплатном пробнике имеются сведения, касающиеся примерно 1,8 тысячи клиентов: Ф. И. О., паспорт, дата рождения, номер телефона, электронная почта, регион регистрации, номера электронных кошельков и занятая у МФО сумма.
Как писал NEWS.ru, в базе данных нет информации о СНИЛС клиентов, номера которых обычно требуются при оформлении микрозайма онлайн,