Генпрокуратура проверит утечку базы россиян, желающих получить кредиты

https://static.news.ru/photo/3c8ad7ba-8af3-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура России заинтересовалась утечкой в Интернет базы с личными данными россиян, желающих получить кредиты.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные российских граждан, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах, выставлены на продажу в Сети.

Генеральной прокуратурой РФ поручено прокуратуре Москвы проверить … информацию о распространении… баз данных желающих получить кредиты россиян, — цитирует «Интерфакс» сообщение надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что будут предприняты меры по устранению нарушений, если таковые будут найдены. Виновные будут наказаны.

База данных, по заверению неизвестного продавца, содержит в себе информацию о 12 млн физических лиц. В бесплатном пробнике имеются сведения, касающиеся примерно 1,8 тысячи клиентов: Ф. И. О., паспорт, дата рождения, номер телефона, электронная почта, регион регистрации, номера электронных кошельков и занятая у МФО сумма.

Как писал NEWS.ru, в базе данных нет информации о СНИЛС клиентов, номера которых обычно требуются при оформлении микрозайма онлайн,