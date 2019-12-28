https://static.news.ru/photo/0cc55fbc-2ae2-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми уязвимыми в связи с цифровизацией и автоматизацией станут те виды работ, которые выполняются специалистами среднего уровня квалификации — бухгалтерами, операционистами, экономистами. Об этом заявил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Он отметил, что уже сегодня в сфере торговли многие функции кассиров и специалистов по учёту товаров автоматизированы. Этим работникам нужно готовиться к трансформации их профессии. В то же время продавцы-консультанты в ближайшей и среднесрочной перспективе вряд ли попадут под сокращение. Замена роботами им пока не грозит.

Автоматизация достаточно активно происходит и в ресторанном бизнесе, особенно в сегменте фастфуда. Однако благодаря растущему спросу на услуги ситуация будет уравновешиваться созданием новых рабочих мест.

По мнению Платыгина, опасения по поводу массовых сокращений рабочих мест из-за цифровизации несколько преувеличены. Рынок труда сохранит сбалансированность, поскольку происходит плавное перетекание занятости из одних отраслей в другие. На смену исчезающим видам деятельности приходят новые. Однако работникам необходимо быть психологически готовыми подстраиваться под меняющиеся условия.

Подробнее о тенденциях на отечественном рынке труда читайте в материале NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что количество вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн. Этот показатель стал рекордным за последние три года. Наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в таких сферах, как страхование, медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, информационные технологии.