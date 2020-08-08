Гейтс назвал сделку о покупке TikTok «чашей с ядом»

https://static.news.ru/photo/82faed8c-d98d-11ea-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорации Microsoft придётся столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании. Об этом заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.

Бизнесмен назвал сделку по покупке TikTok «чашей с ядом». По его словам, Microsoft придётся учитывать вопрос шифрования данных. Кроме того, Гейтс говорит, что считает странными требования передачи доли от сделки Министерству финансов США.

Гейтс также назвал высокую конкурентность рынка положительным фактором и удивился стремлению Трампа «убить единственного конкурента».

Ранее стало известно, что Microsoft в течение трёх недель планирует завершить переговоры о покупке сервиса TikTok или его части. Сделка может оцениваться в $10–30 миллиардов.

В случае успеха в переговорах компания успеет приобрести TikTok до 15 сентября — даты, озвученной ранее президентом США Дональдом Трампом как крайний срок для приобретения китайского приложения.

Если сделка не удастся, то с середины следующего месяца на соцсеть TikTok будут установлены ограничительные меры вплоть до полной блокировки на территории Соединённых Штатов. Необходимость запрета Белый дом аргументирует тем, что соцсеть якобы собирает личные данные пользователей, которые может передавать властям КНР.

Microsoft уже уведомила власти, что в случае приобретения приложения она перенесёт системы, обеспечивающие работу соцсети, на территорию США в течение года.

TikTok принадлежит китайской ByteDance. В компании осудили принятые в Белом доме решения, там также заявили о попытке вмешательства американских властей в переговорный процесс о продаже. Кроме того, в компании подчеркнули, что TikTok никогда не передавал данные пользователей китайскому правительству, а также не подвергал контент цензуре по запросу властей КНР, писал NEWS.ru.