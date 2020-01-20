https://static.news.ru/photo/15033008-3ba6-11ea-81f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сняты аресты активов «Газпрома» (MOEX: GAZP) по искам НАК «Нафтогаз Украины» в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах. Об этом сообщают в российской компании.

В конце 2019 года Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря. При этом «Газпром», чтобы урегулировать юридические разногласия, заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Российское и украинское предприятия подписали контракт на транзит голубого топлива сроком на пять лет — с 2020 по 2024 год, писал NEWS.ru.