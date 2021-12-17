«Газпром» забронировал мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» заказал мощность для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа через территорию Польши. Как свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platform, компания решила заказать на 14% меньше обычного объёма — 27 млн кубометров в сутки против обычных 31,4 млн.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода Ямал — Европа, чтобы транспортировать газ через Польшу. На аукционе предоставлялась возможность забронировать мощность в объёме 89,1 миллиона кубометров, но предложение осталось невостребованным, из-за чего цены на газ на фьючерсном рынке выросли до уровня более чем $1700 за тысячу кубометров.

До этого «Газпром» отказался бронировать мощности по транзиту газа через Польшу сразу на весь декабрь, в компании рассчитывали пользоваться лишь суточными предложениями.

Руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас заявил, что «Газпром» стремится продавать как можно больше газа по максимальным ценам, хотя российской компании достаточно увеличить объёмы экспорта голубого топлива на 20%, чтобы цены на газ на западноевропейских рынках упали вдвое. Эти действия «Газпрома» могут подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков цен в будущем.