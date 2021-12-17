«Газпром» забронировал лишь 4,3% мощностей транзита газа через Польшу

Российская корпорация «Газпром» забронировала лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 20 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако холдинг забронировал только 3,8 млн куб. м.

«Газпром» начал снижать объём бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа с 17 декабря — на этот день были заказаны мощности в объёме 26,8 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни было 31,4 млн куб. м. Затем мощности прокачки снизились до 5,2 млн 18 декабря и до 4,2 млн куб. м 19 декабря.

«Газпром» начал практику бронирования мощностей посуточно в декабре. В ноябре холдинг не стал заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В компании заявили, что могут быстро бронировать дополнительные мощности на более короткой основе — на отдельную неделю или сутки.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Ранее стало известно, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной. Кроме того, цена на газ в Европе 16 декабря преодолела отметку в $1700 за тысячу кубометров. Это максимум с начала октября.