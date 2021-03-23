«Газпром» временно остановит «Силу Сибири»

https://static.news.ru/photo/75a0e9d8-8bf4-11eb-b9b3-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

«Газпром» временно остановит транспортировку природного газа по трубопроводу «Сила Сибири», заявили в пресс-службе компании. Решение связано с плановыми профилактическими работами. Они пройдут с 1 по 7 апреля 2021 года.

Даты проведения [плановых профилактических работ] согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC. По договорённости сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью, — передаёт «Газпром» в своём официальном Telegram-канале.

Накануне глава компании Алексей Миллер оценил затраты предприятия на установку российского ПО — около 180 млрд рублей. Он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём Миллер предупредил главу правительства о рисках ухудшения финансовых показателей «Газпрома» в случае перехода на российское ПО к 2025 году. В связи с этим он просит исключить из проекта президентского указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на отечественное ПО и оборудование.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ остаётся сложной темой. Так считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В 2020-м мощность предприятий СПГ в РФ выросла до 30,5 млн тонн сырья в год. Получается, что за 14 лет, согласно плану кабмина, необходимо нарастить показатели в три с половиной раза — до 140 млн тонн СПГ в год.

Однако СПГ — это не просто природный газ: топливо требует развития отрасли. Российское правительство предложило создать равные условия господдержки СПГ-проектов, реализующихся в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг крупнотоннажных производств и разработать стимулы для геологоразведки в Арктике.