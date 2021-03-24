«Газпром» впервые за 20 лет оказался в убытках

https://static.news.ru/photo/5b364194-8ce7-11eb-8829-96000091f725_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ПАО «Газпром» в 2020 году получило 706,9 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерской отчётности (РСБУ).

Это следует из данных компании, которая последний раз имела убытки по итогам полного года в 1998 году.

Кроме того, в «Газпроме» пересчитали финансовый результат за 2019 год. Он оказался лучше ранее названного — прибыль выросла до 733,993 млрд рублей против 651,124 млрд рублей, указанных в бухгалтерской отчётности 2019 года. В компании объяснили пересчёт снижением на 81 млрд рублей суммы отложенного налога на прибыль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпром» временно остановит транспортировку природного газа по трубопроводу «Сила Сибири». Решение связано с плановыми профилактическими работами. Они пройдут с 1 по 7 апреля 2021 года, даты согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC. Профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год.