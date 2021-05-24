«Газпром» возобновил добычу нефти в Ливии

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Дочерняя компания «Газпрома» Gazprom EP International возобновила добычу нефти в Ливии в рамках совместного предприятия с Wintershall Dea. Добыча там в текущем году должна вырасти до 62 тысяч баррелей в сутки с текущих 43 тысяч. Об этом в интервью корпоративному журналу «Газпрома» сообщил управляющий директор Gazprom EP International Сергей Туманов.

В рамках нашего совместного предприятия с Wintershall Dea — Wintershall Aktiengesellschaft (WIAG), мы завершили важный этап работ в Ливии — передали функции оператора разработки месторождений в бассейне Сирт на участках 91 и 107 вновь образованному СП с ливийской национальной нефтегазовой корпорацией NOC (National Oil Corporation) — компании Sarir Oil Operations B.V. (SOO), — рассказал Туманов.

Он уточнил, что производство нефти в Ливии возобновилось осенью 2020 года, после десяти месяцев остановки. По словам Туманова, компания может уже в текущем году начать осваивать новые месторождения на алжирском участке Эль-Ассель. Также будут приняты решения относительно разработки месторождений Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая.

Компании «Газпром нефть» и «Новатэк» ведут переговоры о совместной разработке месторождений «Газпром нефти» на шельфе Арктики. Об этом ранее сообщил глава компании Александр Дюков. По словам Дюкова, говорить о том, как именно будет оформлено партнёрство компаний, пока преждевременно, однако контроль с большой долей вероятности будет у «Газпром нефти». Сейчас к разработке российского арктического шельфа допущены лишь «Газпром» и «Роснефть», а на выдачу лицензий на освоение шельфа Арктики действует временный мораторий.