«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» уже неделю отказывается бронировать мощности для поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade. В самой компании это объясняют отсутствием заявок со стороны европейских клиентов и исчерпанием годовых объёмов, предусмотренных контрактами. В результате поставки идут в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Сообщается, что «Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на понедельник, 27 декабря, и не воспользовался возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах. Таким образом, холдинг уже неделю отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки. В итоге физический поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отверг обвинения в недостаточных поставках газа на европейский рынок. По его словам, потребители, к примеру, из Франции и Германии уже полностью выбрали годовые объёмы, предусмотренные контрактами. Между тем компания и раньше, и сейчас готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.