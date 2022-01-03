«Газпром» вдвое снизил транзит российского газа через Украину с начала года

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Одобрение проекта «Северный поток — 2» Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) может завершиться в середине 2022 года. Процедура проверки идёт по плану, заявил генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, выступающей одним из спонсоров проекта. По его мнению, если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью санкций США, сообщает Reuters.

Я не вижу никакого политического вмешательства, проверка сетевого агентства идёт по плану. Она может закончиться в середине 2022 года, — сказал он. Маубах подчеркнул, что запуск трубопровода облегчит ситуацию на...