«Газпром» вдвое снизил транзит российского газа через Украину с начала года
«Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 млн кубометров в сутки с начала года
Софья Купервасер
Софья Купервасер
14:35, 04 января 2022
Фото: gpmrgmsk/facebook.com
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«Газпром» снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. По его словам, 3 января прокачка из России составила 52,5 миллиона кубометров в сутки при забронированных объёмах в 109,6 миллиона кубов.
Ожидается, что 4 января падение транзита продолжится. Ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 миллиона кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года, — написал в Facebook глава компании.
Макогон добавил, что компания «Газпром» не проинформировала украинскую сторону о причинах уменьшения транзита.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже зимой 2021–2022 года по политическим мотивам. О возможности такого решения, по его словам, свидетельствуют действия РФ, прекратившей экспорт угля на Украину и стянувшей войска к её границе. Если это произойдёт, украинская газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось аккумулировать для прохождения зимнего периода, добавил Макогон.