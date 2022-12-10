«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газпром» 9 декабря установил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила компания в Telegram-канале. Суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4%.

9 декабря «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что таким образом ответили на запрос со стороны Китая об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно утвержденного ранее графика. В холдинге отметили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Поставки по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям 30 ноября достигли 1516,6 млн кубических метров. Представители компании добавили, что это новый абсолютный рекорд суточных поставок для ноября. Рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России.

Минэкономразвития ранее сообщило, что цена на газ в России вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий. Уточняется, что индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.