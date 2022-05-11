«Газпром» сообщил о резком снижении заявок на газ «Газпром» сообщил, что заявки на российский газ для Европы к 11 мая снизились на 25%

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Количество заявок на российский газ от европейских потребителей по состоянию на 11 мая снизилось на 25%, до 72 млн кубометров, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что падение обусловлено остановкой Украиной транзита топлива через станцию «Сохрановка». Накануне объём заявок от стран ЕС составлял 95,8 млн кубометров.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме 72 млн куб. м 11 мая, — сказал Куприянов.

Ранее украинские власти заявили об остановке транзита российского газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая. Соответствующая информация появилась на сайте «ОГТС Украины». В компании рассматривают временный перенос мощности с физической точки «Сохрановка» (Ростовская область) на пункт «Суджа» (Курская область) для исполнения транзитных обязательств перед партнёрами из Европы.

4 мая «Газпром» сообщил, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43% и составили 791 млн кубометров. Также стало известно, что после того как компания приостановила поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.