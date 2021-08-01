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«Газпром» сократил закачку газа в европейские хранилища

02:55, 02 августа 2021
«Газпром» сократил закачку газа в европейские хранилища Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Речь идёт о хранилищах Хайдах (Австрия), Реден (Германия) и Бергермеер (Нидерланды), сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что закачка снижалась с субботы, 31 июля, хотя обычно в выходные дни она традиционно растёт, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и в хранилища направляется высвободившийся дополнительный ресурс.

Согласно данным немецкого транзитного оператора Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа (через Белоруссию и Польшу в Германию) с 84 млн кубометров в предыдущие несколько суток до 50 млн кубометров 31 июля и 60 млн кубометров 1 августа.

Ранее стало известно, что очередной рекорд установила спотовая цена на газ в Европе, впервые взлетевшая до $484 за тысячу кубометров с марта 2018 года. Цена газа начала активный рост 26 июля. Спотовые цены побили исторический рекорд на хабе TTF в Нидерландах. Там стоимость тысячи кубометров за день выросла на 5%, составив $484.

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