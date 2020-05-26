«Газпром» рассмотрит вопрос о неприменении штрафов по договорам

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Минфин перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для выплаты на детей до трёх лет, а также для единовременных выплат на детей от трёх до 16 лет.

Денежные средства начнут выплачивать с 1 июня. Они охватят не меньше 19 млн детей. Ещё 24,9 млрд рублей направлены в ПФР для расширения ежемесячных выплат на детей до трёх лет....