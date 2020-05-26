«Газпром» рассмотрит вопрос о неприменении штрафов по договорам

Совет директоров «Газпрома» может отложить применение штрафов за неисполнение договоров на фоне пандемии COVID-19.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение газовой монополии, совет директоров обсудит этот вопрос 4 июня в заочной форме.
(Будут рассмотрены вопросы — прим. NEWS.ru) о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что вопросы будут подняты на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, российский газ, поставляемый европейским потребителям, стал дешевле сырья, реализуемого внутри РФ. Таким образом, «Газпрому» стало выгоднее продавать газ на внутреннем рынке, даже без учёта экспортной пошлины и расходов на транспортировку.
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