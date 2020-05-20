Цена газа на экспорт стала ниже внутрироссийской

https://static.news.ru/photo/c7f242f8-9aab-11ea-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Российский газ, поставляемый европейским потребителям, стал дешевле сырья, реализуемого внутри РФ. Таким образом «Газпрому» стало выгоднее продавать газ на внутреннем рынке, даже без учёта экспортной пошлины и расходов на транспортировку.

Как сообщает РБК, на нидерландском газовом хабе TTF цены упали с $80 до $47 за тысячу кубометров за менее чем два месяца. На самом близком к РФ хабе в австрийском Баумгартене стоимость газа выше — $62 за тысячу кубометров.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что экспортные цены могут вновь вырасти «только ближе к зиме». По словам эксперта, «Газпром» в настоящее время действительно может терпеть убытки на уровне отдельных контрактов.

Доходы российского газового монополиста упали по итогам первого квартала 2020 года на 51,6% в годовом сопоставлении. При этом физический экспорт газа за период с января по март сократился на 24,2%.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал РФ снизить цену на поставляемый в республику газ, так как сейчас Минск платит больше остальной Европы.