Цена газа на экспорт стала ниже внутрироссийской

Российский газ, поставляемый европейским потребителям, стал дешевле сырья, реализуемого внутри РФ. Таким образом «Газпрому» стало выгоднее продавать газ на внутреннем рынке, даже без учёта экспортной пошлины и расходов на транспортировку.
Как
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что экспортные цены могут вновь вырасти «только ближе к зиме». По словам эксперта, «Газпром» в настоящее время действительно может терпеть убытки на уровне отдельных контрактов.
Доходы российского газового монополиста упали по итогам первого квартала 2020 года на 51,6% в годовом сопоставлении. При этом физический экспорт газа за период с января по март сократился на 24,2%.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал РФ снизить цену на поставляемый в республику газ, так как сейчас Минск платит больше остальной Европы.
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