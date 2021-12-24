«Газпром» отказался бронировать мощности для транзита газа через Польшу

Российский холдинг «Газпром» уже четвёртый день подряд не бронирует мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные аукциона GSA Platform.

В ходе аукциона «на сутки вперёд» предлагалось забронировать мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали, которая является одним из основных маршрутов поставок газа в Европу для «Газпрома». Однако это предложение осталось невостребованным.

Заморозка транзита связана , по оценкам специалистов, с рекордно высокими ценами на биржах в Европе — они за несколько последних дней вышли за рамки $2 тыс. за тысячу куб. м голубого топлива.

Незадолго до этого «Газпром» не стал бронировать на декабрь мощности газопровода Ямал — Европа. Их в компании было решено использовать только на основе ежедневного бронирования. В офисе самого поставщика топлива указали, что исполняют контракты в полном объёме.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2 тыс. за тысячу кубометров. Причиной этому эксперты назвали и прекращение поставок газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию.