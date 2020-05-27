https://static.news.ru/photo/6b24457a-a029-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сделка ОПЕК+ положительно влияет на ценообразование нефтепродуктов. «Газпром нефть» ожидает роста цены нефти к концу года до $40 за баррель.

«Газпром нефть» ожидает, что к концу года цены на нефть вернутся к уровню $40 за баррель, — говорится в обзоре инвестиционной компании Sova Capital по итогам телефонной конференции «Газпрома» с инвесторами.

Руководство российской компании положительно относится к сделке, но при этом допускает, что можно ещё раз обсудить, насколько она выгодна для каждого участника.

При этом «Газпром нефть» не будет сокращать добычу чёрного золота на Приразломном и Новопортском месторождениях. Однако на старых месторождениях с высокой долей обводнения (Мегионефтегаз, Ноябрьскнефтегаз и другие месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе) этого не избежать. Нефтедобыча упадёт на 15% по сравнению с апрельским уровнем.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство стран ОПЕК+ склонны сохранить апрельские условия сделки по смягчению сокращения добычи нефти до июля до 7,7 миллиона баррелей в сутки, однако есть некоторые возражения.