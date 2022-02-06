«Газпром» не забронировал мощности по транзиту газа через Украину и Польшу

«Газпром» на аукционе не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на второй — третий кварталы 2022 года. Он также не заказал прокачку по газопроводу Ямал — Европа через Польшу, пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

«Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на второй — третий кварталы 2022 года в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако они остались невостребованными.

«Газпром» также не забронировал на второй — третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объёмы в 89,1 млн куб. м в сутки.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. Это один из главных маршрутов поставок энергоресурса в Европу для компании. Также российский поставщик газа не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в феврале.