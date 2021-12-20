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«Газпром» не забронировал допмощности для январского транзита через Украину

15:03, 20 декабря 2021
«Газпром» не забронировал допмощности для январского транзита через Украину Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
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«Газпром» 20 декабря забронировал на январь меньше четверти имеющихся для транзита газа через Польшу мощностей и отказался от бронирования дополнительной мощности для транзита через территорию Украины. Таковы данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP, передаёт ТАСС. 

На аукционе «Оператор ГТС Украины» предложил для транзита в январе мощности объёмом до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн через станцию «Сохрановка», однако российский концерн отказался от предложения. Кроме того, компания забронировала лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. 

Снижать объёмы бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа концерн начал 17 декабря, на этот день были заказаны мощности в объёме 26,8 млн куб., при этом в предыдущие дни объём достигал 31,4 млн куб. м. Мощности прокачки снизились до 5,2 млн 18 декабря и до 4,2 млн куб. м 19 декабря. Бронировать мощности посуточно холдинг начал в декабре.

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