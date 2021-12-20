«Газпром» не забронировал допмощности для январского транзита через Украину

«Газпром» 20 декабря забронировал на январь меньше четверти имеющихся для транзита газа через Польшу мощностей и отказался от бронирования дополнительной мощности для транзита через территорию Украины. Таковы данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP, передаёт ТАСС.

На аукционе «Оператор ГТС Украины» предложил для транзита в январе мощности объёмом до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн через станцию «Сохрановка», однако российский концерн отказался от предложения. Кроме того, компания забронировала лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу.