«Газпром» и Минэкономразвития выдали разные прогнозы по экспорту газа

https://static.news.ru/photo/10f5c60a-0014-11eb-8013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Министерство экономического развития РФ подготовило к осеннему бюджетному циклу прогноз социально-экономического развития страны. В ведомстве предположили, что по итогам 2020 года Россия экспортирует в дальнее зарубежье 148,8 млрд кубических метров газа.

С прогнозом министерства ознакомились в РБК. Представитель Минэкономразвития уточнил, что оценки по экспорту газа для сводного прогноза предоставило Министерство энергетики. С учётом стран бывшего СССР объём экспортируемого газа должен составить 184,4 млрд кубических метров.

Эти данные не совпадают с оценкой компании «Газпром». Компания ожидает, что в 2020 году объём поставленного в дальнее зарубежье газа составит около 170 млрд кубических метров. Об этом 31 августа заявлял начальник департамента «Газпром экспорт» Андрей Зотов. Разница с ведомственным прогнозом составляет 12,5%.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что разница в прогнозах может быть обусловлена различиями в методологии. По его словам, Минэкономразвития учитывает только экспорт газа российского происхождения, в то время как «Газпром» считает и перепродажу закупаемого в Центральной Азии сырья и своповые операции обмена.

NEWS.ru ранее писал о резком снижении объёмов поставок сжиженного газа из США в Европу.