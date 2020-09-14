Рухнули поставки сжиженного газа из США в Европу

https://static.news.ru/photo/536f23ec-f686-11ea-80fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zulkarnain/Xinhua/Global Look Press

Евросоюз по состоянию на конец прошедшей недели впервые в 2020 году закупил сжиженного природного газа (СПГ) меньше, чем в прошлом году. Такие данные приводят европейские терминалы.

С начала года Европа получила 64,2 миллиарда кубометров СПГ. Снижение на 3,9% произошло после регазификации, а главной причиной такого падения стали рухнувшие поставки с заводов США, пишет «Коммерсант».

После того как цены на газ упали до $60–70 за тысячу кубометров, клиенты американских заводов поняли, что им выгоднее заплатить штрафы СПГ-заводам, чем выкупать топливо, которое они заказали ранее. Из-за этого уровень загрузки всех предприятий США в августе составлял менее 50%. Проблем добавил и ураган «Лаура», бушевавший в Мексиканском заливе в конце августа. Все заводы, расположенные там, пришлось остановить, а завод Cameron до сих пор испытывает проблемы из-за нарушения электроснабжения.

При этом эксперты прогнозируют, что спад долго не продлится, и обращают внимание на то, что в Азии стоимость партии СПГ уже достигает $140--150 за тысячу кубометров после регазификации. В Европе цена достигла уже $130. О скором восстановлении спроса свидетельствует и то, что в сентябре европейские клиенты отказались от 10 грузов из США, а в июле — от 50.

Американские заводы собираются заработать на полную мощность после того, как поставки из США станут рентабельными. Минэнерго страны прогнозирует, что производство восстановится до нормального уровня к ноябрю.

Однако, как отмечает издание, это окажется невыгодно российскому «Газпрому», который хотел за счёт сложившейся ситуации улучшить годовые показатели. При этом ситуацию осложняет и то, что подземные европейские хранилища заполнены почти на 93%, так что СПГ может покрыть потребности региона.

До этого о ситуации с СПГ из США высказался германский министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. Он объяснил, что Европе невыгодно закупать сжиженный природный газ у США из-за дороговизны. Американцы используют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем газ.

Как писал NEWS.ru, ранее российский специалист объяснил, почему Украине не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из Соединённых Штатов. По мнению заместителя директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Киеву такие закупки невыгодны.