Газовоз с Ямала прошёл Севморпуть без ледокола

https://static.news.ru/photo/1879eaa2-59bd-11eb-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: angi.ru

Арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» с грузом сжиженного природного газа (СПГ) завершил переход с Ямала до Берингова пролива по Северному морскому пути.

Отмечается, что он проделал этот маршрут впервые в январе и без ледокола. Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку он на 40% быстрее, чем через Суэцкий канал, сообщает РБК.

Груз СПГ предназначен для азиатского рынка, на котором в последнее время взлетели цены. Вслед за первым газовозом идёт такого же типа судно «Николай Евгенов».

Оба газовоза доставят потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе около 140 тыс. т сжиженного природного газа, произведённого на заводе «Ямал СПГ», — цитирует сообщение НОВАТЭКа издание.

Средняя скорость плавания танкера «Кристоф де Маржери» составила 9,5 узла. Продолжительность маршрута из порта Сабетта на Ямале до мыса Дежнёва (конец Северного морского пути) составила 10 суток и 21 час.

Ранее NEWS.ru писал, что холодная зима в Европе помогла США установить рекорд по экспорту СПГ. В ноябре 2020 года Соединённые Штаты экспортировали сжиженный природный газ в размере 9,4 млрд куб. футов (около 266,2 млн куб. м). Такой показатель является абсолютно максимальным за всю историю наблюдений. Об этом сообщило в отчёте Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.