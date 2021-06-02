Эксперт рассказал, как санкции против Ирана скажутся на нефти

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал ситуацию на рынке нефти стабильной. По его словам, санкции против Ирана выступают гарантией выполнения планов ОПЕК+. Они не скажутся на отрасли. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
При этом он
Исходя из прогнозов, даже самых пессимистичных, можно предположить, что спрос нефти в мире в ближайшее время выйдет на уровень выше современных ограничений ОПЕК+, что позволит начиная с июля увеличивать добычу дальше, — отмечает Фролов.
Эксперт также считает, что возвращение иранской нефти на мировой рынок не окажет давления. Заявление Тегерана о возможности увеличить добычу до 6,5 млн баррелей в сутки он предложил рассматривать как «подмигивание крупным мировым игрокам».
Фролов добавил, что Иран не первый раз заявляет о своем невероятном потенциале и предлагает ведущим мировым компаниям сотрудничество, однако на деле страна не сможет быстро вернуться на досанкционный уровень добычи. Именно этим руководствуется ОПЕК+ при выстраивании своей политики, считает он.
Даже в том случае, если Иран окажется способным сильно нарастить производство нефти, избыточное предложение на рынке приведет к новому обвалу цен, а это Тегерану точно не нужно, — заключил специалист.
Ранее на состоявшемся 1 июня заседании ОПЕК+ страны-участницы решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле.