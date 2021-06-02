Эксперт рассказал, как санкции против Ирана скажутся на нефти

https://static.news.ru/photo/f86104de-c38a-11eb-a66f-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / franz perc/Global Look Press

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал ситуацию на рынке нефти стабильной. По его словам, санкции против Ирана выступают гарантией выполнения планов ОПЕК+. Они не скажутся на отрасли. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

При этом он добавил , что есть различия по росту спроса на нефть в текущем году: у некоторых организаций прогнозы более оптимистичны, а у некоторых — менее. Месяц назад Международное энергетическое агентство (МЭА) сократило прогноз по росту спроса на нефть до 5,4 млн баррелей в сутки. ОПЕК же ожидает, что показатель достигнет 5,9 млн баррелей в сутки, то есть кризисных значений 2016 года.

Исходя из прогнозов, даже самых пессимистичных, можно предположить, что спрос нефти в мире в ближайшее время выйдет на уровень выше современных ограничений ОПЕК+, что позволит начиная с июля увеличивать добычу дальше, — отмечает Фролов.

Эксперт также считает, что возвращение иранской нефти на мировой рынок не окажет давления. Заявление Тегерана о возможности увеличить добычу до 6,5 млн баррелей в сутки он предложил рассматривать как «подмигивание крупным мировым игрокам».

Фролов добавил, что Иран не первый раз заявляет о своем невероятном потенциале и предлагает ведущим мировым компаниям сотрудничество, однако на деле страна не сможет быстро вернуться на досанкционный уровень добычи. Именно этим руководствуется ОПЕК+ при выстраивании своей политики, считает он.

Даже в том случае, если Иран окажется способным сильно нарастить производство нефти, избыточное предложение на рынке приведет к новому обвалу цен, а это Тегерану точно не нужно, — заключил специалист.

Ранее на состоявшемся 1 июня заседании ОПЕК+ страны-участницы решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле.