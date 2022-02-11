Фьючерс на нефть Brent достиг $95 впервые с осени 2014 года

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE вечером 11 февраля росла на 4,29%. Она к 21:56 мск составляла $95,33 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз стоимость Brent была выше $95 за баррель в октябре 2014 года. Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки WTI также дорожала. Она росла на 5,01%, до $94,38 за баррель.

Даже при цене нефти около $85 за баррель баланс российского Фонда национального благосостояния в 2022 году вырастет на 50% с нынешних $183 млрд.

Ранее стало известно, что полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны невозможно, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон. По его словам, подобное развитие событий приведёт к краху мировой экономики. Он считает, что в 2022 году цена нефти может подняться до $200–300.