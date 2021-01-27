ФРС США сохранила базовую ставку

https://static.news.ru/photo/5cd45d06-60e6-11eb-ade5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Smith/CC BY-SA 2.5/wikipedia.org

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ, на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%.

Об этом сообщается на сайте финансового регулятора США.

Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%, — сообщает ФРС.

Регулятор намерен в ближайшие месяцы продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно. Также будут покупаться ценные бумаги, которые обеспечены закладными. На это регулятор готов тратить ежемесячно до $40 млрд. Цель — достичь значительного прогресса в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

Кроме того, в ФРС рассказали о влиянии пандемии коронавируса на экономическую активность и занятость. Развитие экономики регулятор связал со степенью распространения COVID-19 и вакцинацией населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский экономист, преподаватель в Йельской школе менеджмента Стивен Роуч вспомнил свой прогноз о падении курса доллара на 35% к концу 2021 года и заявил: он по-прежнему уверен в ослаблении валюты США. Эксперт отметил, что видит три основные причины для обвала доллара — резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета, рост котировок евро и политика ФРС.