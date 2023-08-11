ФРГ грозит дефицит газа: первые итоги экономической войны Запада и России Кто и что в ней теряет на самом деле

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Немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Россия одержала «промежуточную победу» над Западом в идущей экономической войне. Причина — в повышении доходов РФ от продажи нефти в июле на фоне того, что Германии грозит дефицит газа. В то же время курс рубля продолжает падать, что, с одной стороны, неплохо наполняет бюджет рублями от продажи российских ресурсов за дорогие доллары, а с другой — провоцирует инфляцию. Какие потери несут Россия и Запад, может ли победить в экономической войне хоть кто-то, расскажет NEWS.ru.

Какие проблемы у Германии с газом

Если грядущая зима будет холодной, запасы в газовых хранилищах Германии могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию группы операторов газохранилищ INES. Это может произойти, несмотря на то, что запасы растут и хранилища заполнены почти полностью.

Для решения проблемы стране нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения голубого топлива и оборудование для трубопроводов.

Что пишут немецкие журналисты

Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, добившись роста доходов от экспорта энергоресурсов на 5,3% в июле этого года по сравнению с июлем прошлого. Так, наша страна за месяц заработала $8,66 млрд. Обозреватели немецкой газеты Handelsblatt ссылаются на расчеты американского агентства Bloomberg. «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС — тревожный знак: в июле Россия, несмотря на западные санкции, добилась роста государственных доходов от экспорта нефти и газа», — пишет немецкое издание.

Россия зарабатывает «больше на экспорте энергоносителей и, таким образом, находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад», сказал Handelsblatt аналитик швейцарского банка UBS Джованни Стауново. По мнению главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции «могут быть очень эффективными при использовании против стран с дефицитом счета текущих операций» — тех, которые зависят от получения иностранных кредитов. Как отмечает экономист, Россия к числу таких стран не относится. По оценке газеты, по мере увеличения стоимости российских энергоносителей растут и сомнения в целесообразности санкций Евросоюза.

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Как Россия перестает давать скидки на нефть

После введения санкций весной прошлого года Россия переориентировала свои поставки нефти с Евросоюза на Китай и Индию, которые стали ее основными покупателями. Это сопровождалось предоставлением скидок «дружественным» странам в 10–30% по сравнению с теми ценами, что когда-то были для европейцев. В сочетании с дорогим рублем это привело к тому, что в проект бюджета на этот год был заложен высокий дефицит — 2,9 трлн руб. При этом Министерство финансов России отчиталось, что лишь по итогам января — июля он составил 2,8 трлн руб., а впереди еще пять месяцев. И если даже немного выйти за пределы этой суммы, дыра в кошельке государства будет больше, чем та, что была после мирового кризиса в 2009 году (2,43 трлн руб.). Или будет сравнима с той, что была в 2020-м (4,1 трлн руб.).

Впрочем, месяц назад издание The Times of India со ссылкой на источники сообщило: скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Индии снизились с $25–30 за бочку до каких-то $4. Собеседники издания утверждают, что продавцы стараются сократить разрыв между ценой барреля российской нефти (сейчас $73,14 на бирже) и стоимостью бочки эталонного европейского сорта Brent (сейчас $86,86). Действительно, экономисты уже неоднократно отмечали: разница в цене между российской нефтью и европейской сейчас сильно сокращается, что должно в будущем положительно повлиять и на доходы бюджета нашей страны, и на курс рубля, повысив последний. Произойдет ли это на самом деле, станет понятно в ближайшие месяцы из биржевых сводок о курсе доллара и оценок дефицита бюджета от Минфина.

С одной стороны, этот фактор пойдет на пользу России в плане обхода санкций (ведь западный мир стремится к тому, чтобы российская нефть продавалась не дороже $60 за баррель). С другой стороны, повышение цен напрягает индийских партнеров, и они уже хотят «защитить интересы Индии» через «коллективные договоры». То есть они все же планируют покупать нефть из России подешевле.

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Можно ли назвать рост нефтяных доходов победой России

Россия сейчас зарабатывает больше на экспорте нефти и газа, что выглядит несколько парадоксально на фоне санкционного давления, подчеркивает в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев: «Однако факт остается фактом: наш сырьевой экспорт сейчас находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад. И по мере роста котировок российских энергоносителей ситуация будет меняться в нашу пользу, а это будет происходить неизбежно».

Аналитик считает, что в данной ситуации Евросоюз находится в куда более худшем положении, чем Россия. Ведь добывать необходимые для производственной и бытовой сферы ресурсы им становится все труднее, а санкции не действуют на Россию так сильно, как ожидалось. «И это я считаю промежуточной, но все же победой», — резюмирует Деев.

Другого мнения придерживается бывший советник министра экономики РФ Евгений Надоршин. Он напоминает NEWS.ru, что сейчас растут цены на всю нефть в мире, а не только на российскую. «Нет здесь ни победы, ни поражения», — отметил эксперт. В то же время наша страна из-за санкций «при любых раскладах теряет десятки миллиардов долларов в год».

Что происходит с курсами валют

Курс рубля стал заметно падать в преддверии вступления в силу самой главной санкции Запада —- нефтяного эмбарго, которое начало работать 5 декабря 2022 года. Оно означает, что с этого момента все западные страны окончательно перестали закупать у России нефть, которая доставляется по морю. Примерно тогда же заработал западный ценовой потолок в $60 за баррель: если цена поставляемой Россией нефти будет выше, западные компании не имеют права страховать такие поставки и обслуживать суда.

Это ударило по вере инвесторов в экономические перспективы России. И если раньше они покупали больше рублей на бирже, чтобы инвестировать в российские акции, облигации или просто конкретно в чей-то бизнес, то после этого они начали избавляться от российской валюты. В результате биржевой курс доллара с 62,54 руб. 4 декабря дошел до сегодняшних 99 (на момент подготовки материала). То есть рубль только за восемь месяцев ослабел из-за этой санкции уже на 58,3%.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как все это повлияло на цены в магазинах

Ослабление нацвалюты приносит более высокие рублевые доходы в бюджет от продажи российской нефти за дорогие доллары и евро. Это помогает сохранять зарплаты, пенсии и соцвыплаты на нужном уровне и сохранять работоспособным все государство. Но в то же время падение рубля разгоняет инфляцию. И даже если продукты питания производятся в России, но из заграничного сырья и на заграничном же оборудовании, комплектующие для которого дорожают вместе с долларом, цены в магазинах тоже растут. Ранее NEWS.ru уже писал о том, какое подорожание из-за ослабления рубля ждет различные виды мяса, рыбы, а также кофе, чая и кондитерских изделий. Еще сильнее ослабление рубля влияет на цены на турпутевки, а также технику (смартфоны,компьютеры, бытовую технику, автомобили) и сотовую связь.

Один из основных методов борьбы с инфляцией — повышение ключевой ставки ЦБ, что произошло 21 июля и, вероятно, вновь случится 15 сентября. Но из-за этого, опять же, дорожают кредиты и ипотека (зато растут проценты по вкладам, и через несколько месяцев, возможно, остановится рост цен на жилье).

Тем не менее эксперты ждут, что рубль слегка скорректируется в связи с ростом мировых цен на нефть. Кроме того, в правительстве уже несколько месяцев обсуждают сокращение параллельного импорта. А чем меньше импортных товаров будет в России, тем ниже будут средние цены.

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