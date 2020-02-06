Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В списке самых богатых бизнесменов России сменился лидер. Первую строчку занял владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин.

По данным Forbes, состояние миллиардера увеличилось на $418 млн из-за роста акций компании. Теперь оно составляет $25,1 млрд. Потанину принадлежит 34,6% акций «Норникеля».

Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13 500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию, — пишет Forbes.

Второе место занимает глава «Лукойла» Вагит Аликперов, его состояние равняется $25 млрд, третье место — глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон — $24,9 млрд.

В Forbes также составили рейтинг ведущих подкастов с самыми высокими доходами. Его возглавил комик Джо Роган. В своём подкасте от общается с различными известными личностями. Именно во время подкаста Рогана изобретатель Илон Маск впервые покурил марихуану. В 2019 году Роган заработал $30 млн. Об этом писал NEWS.ru.

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