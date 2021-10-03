Forbes назвал крупнейших иностранных игроков российского рынка

Лидером по величине доходов на российском рынке стала швейцарская компания Philip Morris. Её выручка за 2020 год достигла 359,5 млрд рублей. Таковы данные ежегодного рейтинга крупнейших иностранных компаний в России журнала Forbes.

Суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем годом ранее, — говорится в материале.

На втором месте французская компания Leroy Merlin, размер годовой выручки которой составил 347,2 млрд рублей. Третье место у немцев Volkswagen Group, заработавших в России за 2020 год 319,7 млрд.

В десятку крупнейших вошли Japan Tobacco International, Groupe Renault, Groupe Auchan, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics и IKEA. При этом лидер прошлогоднего рейтинга Groupe Renault в новом списке занимает лишь пятое место.

Ранее Forbes выпустил рейтинг крупнейших частных компаний в России с самой большой выручкой. В нём лидирует нефтяной гигант ЛУКОЙЛ, заработавший в 2020 году 5,6 трлн рублей. Этот показатель, однако, на 28% ниже, чем был в 2019.