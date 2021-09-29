Forbes опубликовал рейтинг частных компаний России с самой большой выручкой

Издание Forbes представило рейтинг крупнейших частных компаний в России с самой большой выручкой. Первое место в списке занял нефтяной гигант ЛУКОЙЛ. Выручка предприятия за 2020 год составила 5,6 трлн рублей, это на 28% меньше показателя прошлого года.

На втором месте оказалась X5 Retail Group с выручкой в 1,9 трлн рублей. При этом у ЛУКОЙЛа в штате числятся 108 тысяч сотрудников, а у X5 — 339 тысяч. На третьем месте рейтинга расположился ретейлер «Магнит» с выручкой в 1,5 трлн рублей. За ним следуют «Норильский никель» и «Сургутнефтегаз» с выручкой в 1,1 и один трлн рублей соответственно.

Издание сообщает, что компании суммарно за год заработали 43,4 трлн рублей.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что миллион рублей в месяц и более в России могут зарабатывать топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты — иностранные работники отечественных предприятий.

Он отметил, что большие деньги нигде просто так не предлагаются. Они предусматривают соответствующую квалификацию и большую ответственность. По мнению Титова, такие большие зарплаты оправданны в тех сферах, где они существуют.