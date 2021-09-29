Forbes опубликовал рейтинг частных компаний России с самой большой выручкой

Издание Forbes представило рейтинг крупнейших частных компаний в России с самой большой выручкой. Первое место в списке занял нефтяной гигант ЛУКОЙЛ. Выручка предприятия за 2020 год составила 5,6 трлн рублей, это на 28% меньше показателя прошлого года.
На втором месте
Издание сообщает, что компании суммарно за год заработали 43,4 трлн рублей.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что миллион рублей в месяц и более в России могут зарабатывать топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты — иностранные работники отечественных предприятий.
Он отметил, что большие деньги нигде просто так не предлагаются. Они предусматривают соответствующую квалификацию и большую ответственность. По мнению Титова, такие большие зарплаты оправданны в тех сферах, где они существуют.