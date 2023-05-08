Фонды российских акций принесли наибольшую доходность в апреле «Коммерсант»: фонды акций РФ принесли наибольшую доходность пайщикам в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самую высокую доходность в апреле 2023 года на бирже принесли фонды российских акций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. По данным газеты, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 5-10%, в то время как другие фонды показали меньшую доходность.

Основным фактором, повлиявшим на рост котировок акций российских эмитентов, является ожидание масштабных дивидендных выплат. После объявления Сбербанком дивидендов, которые оказались рекордными в истории эмитента, рынок был в ожидании потенциальных выплат от других компаний, — указано в статье.

Ранее стало известно, что дивидендная доходность многих российских компаний, несмотря на экономические трудности, в 2023 году приблизится к двузначному показателю. По индексу Московской Биржи она находится в районе 11%, а индекс МосБиржи уверенно показывает непрерывный рост на протяжении девяти недель. Торги 22 апреля показали, что он закрепился рядом с отметкой в 2640 пунктов, что является максимальным показателем с апреля прошлого года.

Согласно данным Investfunds, в период с января по март паевые фонды принесли доход в 11–14%. Фонды широкого рынка акций выросли на 10–24%. За 12 месяцев, закончившихся в марте, доходность дивидендных фондов составила 13–15%, тогда как фондов широкого рынка акций — 9–30%.