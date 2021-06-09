Фонд национального благосостояния вырос до 14 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/cf712aca-c9cc-11eb-910e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае вырос на 113 млрд рублей и по состоянию на 1 июня составил 13,938 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов РФ.

По состоянию на 1 июня 2021 года объём ФНБ составил 13,938 трлн рублей. На 1 мая объём ФНБ составлял 13,825 трлн рублей, — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве уточнили, что объём ликвидной части ФНБ составил 7,5% ВВП, или 8,616 трлн рублей.

На отдельных счетах в ЦБ размещены: $34,843 млрд, €35,742 млрд, £7,478 млрд, 600,304 млрд японских иен, 143,881 млрд китайских юаней и 263,8 млн рублей. Кроме того, часть средств ФНБ находятся на депозитах в ВЭБ.РФ, вложены в долговые обязательства иностранных государств, в ценные бумаги российских эмитентов, в привилегированные акции кредитных организаций и в обыкновенные акции ряда российских компаний.

На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от долларов в структуре Фонда национального благосостояния. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта.

Позже Минфин России объяснил решение об исключении доллара из структуры ФНБ необходимостью обеспечить сохранность средств фонда в условиях геополитических тенденций последних лет и дедолларизации экономики страны. Как отметили в министерстве, альтернативой американской валюты выступят китайский юань и евро, поскольку это валюты государств — партнёров России по внешней экономике. Золото же может обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков.