https://static.news.ru/photo/333b6cdc-e9e1-11e9-b926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная налоговая служба будет уделять особое внимание контролю над деятельностью компаний, зарплаты в которых ниже средних по рынку, сообщила заместитель главы ведомства Светлана Бондарчук.

По её словам, проблема «серых» зарплат актуальна для всей страны. Власти предпринимают определённые меры для её решения, в том числе создавая межведомственные комиссии по легализации теневой оплаты труда, передаёт РИА Новости .

Приглашение на такую комиссию — сигнал, что компания попала в зону усиленного контроля налоговых и правоохранительных органов. При этом у неё есть возможность вывести деятельность и базу по НДФЛ и страховым взносам из тени добровольно, — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что во время проверки таких компаний, как правило, выявляются и другие нарушения: необоснованные налоговые вычеты и незаконное включение расходов в состав затрат.

Ранее News.ru писал, что специалисты Федеральной службы государственной статистики оценили объём «серых» зарплат в России в 2018 году. Этот показатель составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период, который составлял 16,8 трлн рублей. В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, что является наименьшим показателем за последние пять лет.