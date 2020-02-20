Федеральная налоговая служба в 2019 году перечислила в федеральный бюджет России 12,6 триллиона рублей. Это на 5,7% больше, чем в 2018-м.
По словам главы ФНС Даниила Егорова, в 2018 году ведомство обеспечило 76% доходов бюджетной системы РФ.
Он также отметил, что нефтегазовые доходы продолжили расти «двузначными темпами, несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет», пишет «
Как ранее писал NEWS.ru, объём неизрасходованных средств бюджета за 2019 год недопустимо большой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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