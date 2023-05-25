Финансовый конец света назначен на 1 июня. Случится ли дефолт в США? Экономисты рассказали, будет ли дефолт в Америке и как он может отразиться на России

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Последствиями дефолта США, который с каждым днем становится все вероятнее, могут стать падение мировых рынков ценных бумаг и паника в мировой экономике. Такой сценарий описывает известный британский журнал The Economist. В теории это приведет к краху всей мировой финансовой системы. Опрошенные NEWS.ru эксперты оценили прогноз и объяснили, к чему в таком случае стоит готовиться России.

О чем предупреждает The Economist

Если Конгресс США вовремя не поднимет потолок американского госдолга, то страна может столкнуться с первым в ее новейшей истории дефолтом по госдолгу, пишет британское издание The Economist.

По мнению авторов статьи, дефолт в США обрушит мировые фондовые рынки и посеет панику в глобальной экономике. По оценкам совета экономических советников Белого дома (CEA), в первые месяцы кризиса рынок ценных бумаг упадет на 45%. По прогнозу агентства Moody’s падение составит около 20%, но безработица увеличится на 5%. Это значит, что работы лишатся примерно восемь миллионов американцев.

Проблемы усугубит лавина понижения кредитных рейтингов страны. Это приведет к росту ставок ипотечного кредитования и нанесет удар по очень важному сектору недвижимости. «Доходность корпоративных облигаций подскочит, так как инвесторы бросятся срочно искать деньги. Банки откажутся от кредитования. Начнет распространяться паника», — предупреждает издание.

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Чем еще опасен дефолт

Дефолт может прийти к нам в двух формах, указывает издание. Это может быть кратковременная критическая ситуация, а может быть долговременный кризис. Последствия и первого, и второго губительны, но длительный кризис намного хуже.

При этом главной проблемой для международного сообщества станет вопрос о замене доллара в качестве основной резервной валюты. «Обычно валюта стран, которые объявляют дефолт, сильно страдает», — говорится в статье. Это поставит крест на долларе, так как он перестанет быть «тихой гаванью» во время бури кризиса, и инвесторы начнут искать ему замену. Вера большинства стран в американскую стабильность будет утрачена, и ее станет практически невозможно вернуть, заключают авторы материала.

При этом у многих стран часть резервов хранится именно в долларах. И если упадут в цене, у государств станет меньше денег. И тогда начнется глобальный кризис.

Когда наступит «день Х»

Правительство США давно живет в долг. Госдолг достиг своего потолка в 31,4 трлн долларов еще 19 января и сейчас превышает российский в 107 раз. Если до 1 июня конгресс страны не поднимет размер госдолга или не приостановит его действие, Штаты объявят дефолт. Об этом уже не раз предупреждала министр финансов США Джанет Йеллен. При этом сама министр признает, что фактическая дата дефолта может отличаться от предполагаемой на несколько дней или даже недель. Ведь у властей есть инструменты, чтобы его немного отложить.

К слову, большинство мировых инвестбанков тоже считают, что «день X» может наступить позже 1 июня — во второй половине июня, в июле или даже в сентябре. Так, Deutsche Bank допускает дефолт США в конце июля, Morgan Stanley — с 7 по 14 июня либо с 21 по 28 июля, Goldman Sachs — до конца июля или конца сентября. Citi и Wrightson ICAP называют 15 июня и 25 июля соответственно. JPMorgan считает, что это случится не позже 9 июня, Barclays — до конца июля. И лишь Bank of America называет 1 июня вероятной датой события.

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Почему нет точной даты дефолта

Туманность заявлений министр финансов США Джанет Йеллен относительно даты возможного дефолта говорит о том, что либо она сама мало представляет, когда это произойдет, либо она таким способом пытается заставить конгрессменов начать шевелиться, считает экономист Денис Ракша. При этом чисто технически и не без помощи ФРС Соединенные Штаты действительно могут оттянуть этот момент на пару месяцев, указывает он.

«Например, Минфин США может менять короткие облигации на длинные, с более поздней датой выплаты купона. При этом текущие расходы осуществлять за счет текущих налоговых поступлений», — объясняет эксперт.

Реален ли экономический апокалипсис

Случиться может все то, о чем предупреждает The Economist, и даже гораздо больше, считает Денис Ракша.

Если дефолт произойдет, будет нанесен грандиозный удар по репутации США, полагает политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, последствиями дефолта станут лихорадка на финансовых рынках, рецессия в американской экономике и резкий рост безработицы. «Это также ударит по всем американским союзникам, которые являются держателями американского госдолга, они потеряют большие деньги. Это страны ЕС, монархии Персидского залива и даже Китай», — перечисляет эксперт.

Впрочем, в самый последний момент республиканцы и демократы договорятся между собой, потолок госдолга поднимут, и дефолта, скорее всего, удастся избежать, считает он.

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, дефолт может вызвать определенные вопросы относительно альтернатив доллару, но вероятность реального дефолта и экономического краха остается относительно низкой. Ежегодный рост ВВП США после пандемии составляет более 2%, что свидетельствует об устойчивом развитии экономики и способности эффективно обслуживать долги. Так что спекуляциям о крахе мировой экономики верить не стоит, говорит Соболев.

Также дефолт в США может привести к параличу мировой торговли. И хуже всего придется странам, сильно зависящим от импорта жизненно важных товаров и неспособных обеспечивать себя самым необходимым, предупреждают аналитики УК «Альфа-Капитал».

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Как дефолт повлияет на российскую экономику

Проблема в том, что двух одинаковых кризисов не бывает, замечает Ракша. Кризис 2008-го или любого другого года не повторится. Если дефолт в США все же случится, это будет какой-то совершенно новый, неизвестный нам сценарий, рассуждает эксперт.

Но ничего хорошего ждать точно не приходится: достанется всем, в том числе и России. Какие рынки упадут, насколько они упадут, как долго они будут восстанавливаться — остается под большим вопросом. «Есть безумцы, считающие, что мы от этого сможем выиграть, потому что доллар утратит доверие и все международные расчеты тут же перейдут на рубль или юань. Конечно, этого не будет. Понятно, что пострадают все», — поясняет Ракша.

Дефолт США приведет к рецессии в мировой экономике, что ударит по странам, которые зависимы от цен на энергоносители, в том числе и по России, соглашается политолог Малек Дудаков. При этом Денис Ракша описывает один из возможных сценариев: падение мировой экономики, сокращение спроса на китайские товары, затем падение спроса на углеводороды в Китае и, как следствие, сокращение экспортных доходов России от продажи нефти и нефтепродуктов (а ведь именно на Китай и Индию наша страна переориентировала поставки нефти после санкций Евросоюза). По его словам, доходы от экспорта других видов сырья, скорее всего, тоже сократятся, а вот как сильно — сегодня не скажет никто.

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