Финансовый аналитик предостерег россиян от покупки ценных бумаг Финансовый аналитик Антонов: покупать ценные бумаги сейчас рискованно

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Покупка ценных бумаг в среднесрочных целях в текущий момент связана с серьезными рисками, рассказал EADaily финансовый аналитик Алексей Антонов. Он напомнил, что 20 сентября случился обвал российского фондового рынка. По словам эксперта, спад может продолжится, подставив под удар в первую очередь госкомпании.

Распродажи начались после опубликования намерений правительства увеличить налоговые сборы с сырьевых экспортеров и усилились на геополитических новостях. <...> По итогам основной сессии потери составили 8,84%, а индекс Мосбиржи закрылся чуть-чуть выше поддержки 2200 пунктов. Не исключаем, что она будет пробита и тогда целью снижения станет район 2000 пунктов. Пока нет уверенности в том, что и он устоит, — рассказал Антонов.

Наибольшему риску сейчас подвержены госкомпании — именно по ним, по мнению аналитика, может быть нанесен санкционный удар Запада после присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

При этом Антонов утверждает, что рубль стойко пережил все катаклизмы вчерашнего обвала фондового рынка, сохранив значение в $60−61.

Индексы МосБиржи (MOEX) и фондовой биржи РТС 21 сентября упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным, сообщалось ранее. По данным торгов, по состоянию на 10:20 мск спад замедлился. На текущий момент индекс MOEX остановился на отметке −4,62%, индекс РТС показывает −6,09%.